Выигравшая чемпионат мира по Dota 2 команда рассказала, на что потратит свои призовые

Российские киберспортсмены, выигравшие чемпионат по Dota 2, рассказали, куда потратят свои призовые. Получат парни более 18 миллионов долларов.

На эти деньги большинство игроков планируют купить своим близким квартиры. Один из спортсменов рассказал, что хочет также приобрести для папы машину, а другой заявил, что пока не знает, что делать с призом – у него и так все есть.

Команда Team Spirit триумфально одержала победу на чемпионате Dota 2 в Бухаресте. Церемония награждения была очень эффектной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.