Бум гейм-индустрии зафиксировали в России

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В России уже два года растет популярность игровой индустрии. Об этом сообщает газета "Известия".
Аналитики "ЮMoney" и "Чек Индекса" отметили устойчивую тенденцию к увеличению числа покупок среди геймеров за первые пять месяцев 2019, 2020 и 2021 годов. Так, с 1 января по 31 мая 2021 года количество покупок выросло в сравнении с тем же временным отрезком годом ранее, а оборот магазинов увеличился в 2,1 раза. Средний чек стал больше на 62% и теперь равен 367 рублям, а среднее число заказов на одного геймера достигло восьми.
Сравнение с 2019 годом демонстрирует еще более впечатляющие результаты. Количество покупок увеличилось на 40% при росте оборота магазинов в 2,2 раза. Средний чек вырос на 59%, при этом количество покупок одного человека выросло на 115%.
Генеральный директор "ЮMoney" Иван Глазачев отметил, что пандемия ускорила развитие и без того растущей игровой индустрии, что отлично видно в России. Так, за первые пять месяцев прошлого года количество геймеров больше всего выросло в Республике Ингушетия – на 38%, а число покупок в четыре раза увеличилось в Санкт-Петербурге.
Аналитики "Чек Индекса" обратили внимание и на рост спроса на игровые консоли. Геймеры также активно приобретали портативные игровые приставки. Количество продаж относительно 2020 года возросло на 31%, а вот средний чек снизился на 12% – до 10 630 рублей.
Тенденция к росту продаж сохранилась и среди компьютерных комплектующих. В 2021 году объем проданных видеокарт относительно 2020 года вырос на 37%, а средний чек – на 123%, составив 39 070 рублей. Также отмечался спрос на оперативную память для компьютеров.
Эксперты "Чек Индекса" обратили внимание на то, что потребительский интерес к игровым гаджетам и комплектующим резко увеличился весной прошлого года на фоне пандемии и изоляции.
Говоря о предпочтениях аудитории, эксперты отметили, что большинство – 54,5% – выбирают мультиплеерные игры, остальные предпочитают одиночные. Среди любимых жанров – шутеры (59,6%), RPG (56,4%) и экшены (53,8%). Не столь популярны стратегии (40,5%), симуляторы (37,4%) и MOBA (35,1%).
Абсолютное большинство опрошенных геймеров (83,3%) выбирают десктоп, остальные – мобильные игры.
Автор и редактор портала GameMAG.ru Азамат Тегаев убежден, что Россия – перспективный рынок, отчего количество новых пользователей будет лишь увеличиваться.
"По данным IDC, игровая индустрия стала более прибыльной, чем все мировое кино. Конечно же, на это повлияли события, связанные с самоизоляцией и удаленной работой, однако и до этого крупные блокбастеры вроде GTA V и Сall of Duty зарабатывали больше денег, чем аналогичные по статусу фильмы", – сказал Тегаев.
Доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко подчеркнула, что повышение интереса к компьютерным играм не обязательно говорит об увеличении зависимости.
"Беспокойство родителей, что у их детей игровая зависимость, всегда в пятерке самых популярных обращений к психологам. Но не всегда это подкреплено реальной болезнью. Здесь речь скорее о разнообразии детского досуга", – отметила она.
Тегаев считает, что тренд сохранится и после снятия коронавирусных ограничений, так как игры остаются довольно выгодным и доступным способом провести свободное время.
Ранее зарубежные ученые допустили, что видеоигры в период пандемии способны выполнять терапевтическую функцию, удовлетворяя нереализованные психологические потребности человека и помогая ему справиться с накопившимся стрессом. Статистика показала, что за время пандемии миллионы людей обратились к такому досугу.
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