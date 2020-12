Ученые допустили, что видеоигры могут снизить стресс в период пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Зарубежные ученые полагают, что видеоигры в период пандемии способны выполнять терапевтическую функцию, удовлетворяя нереализованные психологические потребности человека и помогая ему справиться с накопившимся стрессом. Об этом сообщает газета "Известия".

Статистика показывает, что за время пандемии миллионы людей обратились к такому досугу. В апреле 2020 года пользователи самой популярной площадки игровых трансляций Twitch провели на ней 1,49 миллиарда часов, что на половину больше, чем за прошлый месяц. Кроме того, в этом году рекорды побил и сервис дистрибуции видеоигр Steam, зарегистрировав рекордные 20 миллионов пользователей онлайн: только в одной игре Fortnite в какой-то момент одновременно находились почти 12 миллионов геймеров.

Профессор Национального института инноваций в области здравоохранения (NIHI) Крис Буллен и доктор факультета медицины и здравоохранения Оклендского университета Джинсонг Чен считают, что, кроме такой очевидной причины роста популярности игр, как появление у людей большого количества свободного времени, есть и другая. По их словам, видеоигры помогают людям удовлетворить три основные потребности психического благополучия: автономность (ощущение способности выбирать), родство (ощущение связи с другими) и компетентность (ощущение собственной эффективности).

Кроме того, интерактивные виртуальные развлечения оказывают релаксирующий эффект, установила профессор информатики канадского Университета Саскачевана Реган Мандрик, которая исследует потенциал видеоигр в лечении депрессии и тревожных расстройств. С ней согласился специалист Московского центра исследований видеоигр, философ и младший научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Ветушинский.

"Речь, конечно, и о возможности контролировать ситуацию (мы участвуем в игре, взаимодействуем с окружением), но не только о ней. В видеоиграх у нас есть право на ошибку, а именно на ошибках мы, как правило, учимся", – заявил ученый.

Однако не все специалисты едины в положительной оценке видеоигр как психологического регулятора, поскольку, по мнению экспертов, они дают лишь иллюзорное ощущение контроля ситуации.

"Может, видеоигры и дают ощущение контроля, но ощущение это иллюзорное. А если играми увлекаться слишком долго, то может возникнуть привыкание и зависимость", – отметил доктор психологических наук Александр Тхостов.

В связи с этим некоторые специалисты советуют придерживаться консервативных средств самопомощи: искреннего и открытого общения, чтения книг и физкультуры. Однако в качестве хобби можно выбрать видеоигру, процесс которой симулирует то, что человек любит делать в обычное время, например ходить на рыбалку или гулять по лесу.

Ранее премия The Game Awards 2020 назвала имена победителей в области достижений индустрии видеоигр. Сразу в нескольких номинациях победила игра The Last of Us: Part 2. Ее признали "Лучшей игрой", а также отдали ей награды за "Лучший гейм-дизайн", "Лучший сюжет" и "Лучший аудиодизайн".