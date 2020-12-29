Ученые допустили, что видеоигры могут снизить стресс в период пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов
Зарубежные ученые полагают, что видеоигры в период пандемии способны выполнять терапевтическую функцию, удовлетворяя нереализованные психологические потребности человека и помогая ему справиться с накопившимся стрессом. Об этом сообщает газета "Известия".
Статистика показывает, что за время пандемии миллионы людей обратились к такому досугу. В апреле 2020 года пользователи самой популярной площадки игровых трансляций Twitch провели на ней 1,49 миллиарда часов, что на половину больше, чем за прошлый месяц. Кроме того, в этом году рекорды побил и сервис дистрибуции видеоигр Steam, зарегистрировав рекордные 20 миллионов пользователей онлайн: только в одной игре Fortnite в какой-то момент одновременно находились почти 12 миллионов геймеров.
Профессор Национального института инноваций в области здравоохранения (NIHI) Крис Буллен и доктор факультета медицины и здравоохранения Оклендского университета Джинсонг Чен считают, что, кроме такой очевидной причины роста популярности игр, как появление у людей большого количества свободного времени, есть и другая. По их словам, видеоигры помогают людям удовлетворить три основные потребности психического благополучия: автономность (ощущение способности выбирать), родство (ощущение связи с другими) и компетентность (ощущение собственной эффективности).
Кроме того, интерактивные виртуальные развлечения оказывают релаксирующий эффект, установила профессор информатики канадского Университета Саскачевана Реган Мандрик, которая исследует потенциал видеоигр в лечении депрессии и тревожных расстройств. С ней согласился специалист Московского центра исследований видеоигр, философ и младший научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Ветушинский.
"Речь, конечно, и о возможности контролировать ситуацию (мы участвуем в игре, взаимодействуем с окружением), но не только о ней. В видеоиграх у нас есть право на ошибку, а именно на ошибках мы, как правило, учимся", – заявил ученый.
Однако не все специалисты едины в положительной оценке видеоигр как психологического регулятора, поскольку, по мнению экспертов, они дают лишь иллюзорное ощущение контроля ситуации.
"Может, видеоигры и дают ощущение контроля, но ощущение это иллюзорное. А если играми увлекаться слишком долго, то может возникнуть привыкание и зависимость", – отметил доктор психологических наук Александр Тхостов.
В связи с этим некоторые специалисты советуют придерживаться консервативных средств самопомощи: искреннего и открытого общения, чтения книг и физкультуры. Однако в качестве хобби можно выбрать видеоигру, процесс которой симулирует то, что человек любит делать в обычное время, например ходить на рыбалку или гулять по лесу.
Ранее премия The Game Awards 2020 назвала имена победителей в области достижений индустрии видеоигр. Сразу в нескольких номинациях победила игра The Last of Us: Part 2. Ее признали "Лучшей игрой", а также отдали ей награды за "Лучший гейм-дизайн", "Лучший сюжет" и "Лучший аудиодизайн".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: