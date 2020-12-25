В Москве подвели итоги конкурса киберспортивных стартапов Game Innovators

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Конкурс Game Innovators для киберспортивных стартапов и студий по разработке видеоигр завершился в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В столице завершился конкурс Game Innovators для киберспортивных стартапов и студий по разработке видеоигр, организованный Московским инновационным кластером (МИК). Лучшие проекты смогли привлечь инвестиции и помощь в масштабировании бизнеса", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что на участие в конкурсе было подано 185 заявок. Сергунина заявила, что к мероприятию проявили интерес как опытные игроки, так и новички. В финал отобрали 20 наиболее перспективных проектов, которые получили потенциальных инвесторов и партнеров.

По словам Сергуниной, шесть команд договорились о взаимном сотрудничестве. При этом пять коллективов смогли найти заказчиков, а еще три вышли на менторов.

В частности, проект автоматизированной турнирной платформы для геймеров-любителей Heyplay получил три предложения о партнерстве. В настоящий момент потенциальные инвесторы разрабатывают варианты его развития.

Кроме того, проект симулятора Esports History, который передает историю киберспорта от зарождения до наших дней, получил маркетинговую поддержку. Авторы игры также смогли договориться о сотрудничестве с другим проектом.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что Game Innovators стал первой программой городского правительства в индустрии киберспорта.

"Ее цель – помочь командам из этой сферы организовать коммерческие и пилотные проекты, а также найти ментора в лице лидера рынка", – отметил Фурсин.

В ведомстве отметили, что партнерами конкурса стали издатель и разработчик компьютерных игр Wargaming, российский киберспортивный холдинг ESforce, а также "Билайн" и Mail.Ru Group.

Ранее в Москве открыли Киберспортивную школьную лигу. Данная платформа позволяет киберспортсменам собираться на одной площадке, следить за статистикой матчей и контролировать личный рейтинг пользователей.