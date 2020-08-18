В столице завершился первый сезон "Московского киберспорта"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице завершился первый сезон проекта "Московский киберспорт", за три месяца работы было зарегистрировано 58 тысяч заявок на участие в турнирах, сообщает пресс-служба федерации компьютерного спорта города.

"Киберспортсмены прошли более 300 турниров по игровым дисциплинам Assetto Corsa, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Legends of Runeterra, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 20, NHL 20, World of Tanks и шахматам", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, проект стал популярен как среди игроков, так и среди зрителей.

Руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев выразил уверенность, что успешное завершение первого сезона проекта является началом пути к еще более зрелищным, а впоследствии – лучшим мировым киберспортивным соревнованиям.

"Интерес в обществе к подобным дисциплинам растет, а значит, после снятия всех ограничений мы увидим еще больше ярких событий и великих киберспортивных триумфов", – приводятся в сообщении слова Кондаранцева.

В июне в рамках проекта "Московский киберспорт" открылась первая шахматная онлайн-студия. Открытие ознаменовалось выставочным матчем между главой ведомства Алексеем Кондаранцевым и гроссмейстером Сергеем Карякиным. Перед игрой руководитель департамента ответил на несколько вопросов ведущей по поводу своих навыков игры в шахматы.

Ранее Кондаранцев принял участие в итоговом заседании коллегии министерства спорта РФ. Он отметил слаженную работу департамента и рассказал о разработанных онлайн-проектах по фитнес-тренировкам в домашних условиях. Кроме того, он рассказал о проекте "Московский киберспорт".