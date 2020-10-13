В Москве открывается Киберспортивная школьная лига

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов
Презентация Киберспортивной школьной лиги в формате онлайн состоится 15 октября. Ее организатором выступит Московский центр "Патриот.Спорт". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Платформа для проведения игр соберет киберспортсменов на одной площадке, позволит следить за статистикой матчей, контролировать личный рейтинг пользователя и общее время нахождения участника за гаджетом. Также в рамках лиги будут организованы образовательные курсы по киберспорту и кибербезопасности.
Директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев рассказал, что годом ранее в различных соревнованиях по киберспорту приняли участие порядка 20 тысяч школьников. В этом году все турниры состоятся в рамках единой школьной лиги.
"На портале будут доступны рейтинги игроков и команд: пользователи смогут в режиме онлайн следить за турнирными таблицами. Это очень важно, так как одна из базовых установок развития школьного киберспорта – воспитание лидерских качеств у детей и подростков. Кроме того, игровые техники помогают сделать процесс обучения интереснее, и все больше учителей внедряют их элементы в свои уроки", – поделился директор.
Отмечается, что в нескольких турнирах, которые уже запланировано состоятся в рамках лиги, участники будут соревноваться в Dota 2, League of Legends, Hearthstone, FIFA, World of Tanks и других дисциплинах. Комментировать трансляции будут профессионалы.
Посетить онлайн-презентацию можно, оставив заявку. В прошлом году за трансляциями следили около 4 миллионов зрителей.
Планируется, что в будущем турниры состоятся при поддержке Ассоциации компьютерного спорта.
Ранее сообщалось, что прием заявок на участие в конкурсе для киберспортивных стартапов Game Innovators продлится до 30 октября. Подать заявку можно на официальном сайте конкурса.
В финал конкурса выйдут 20 команд, выбранных экспертами. Они представят свои стартапы перед потенциальным байерами и инвесторами, в дальнейшем смогут рассчитывать на помощь в масштабировании бизнеса, а также на образовательную и консультационную поддержку.
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