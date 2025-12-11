В Тюменской области возбуждено дело против подростка за несообщение о теракте

Фото: телеграм-канал "Следком"

Уголовное дело возбуждено против 17-летнего подростка за несообщение о преступлении в Тюменской области. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Центрального МСУТ СК России.

По данным ведомства, в декабре 2024 года подросток выяснил, что его знакомый вместе с сообщником планировали совершить по заданию Украины поджог на железнодорожном перегоне Утяшево – Тюмень. В результате злоумышленники были задержаны по пути к месту преступления.

Следователи указали, что подросток знал о планах злоумышленников, но не передал эту информацию полиции. Именно поэтому, по версии следствия, он является соучастником преступления.

Ранее подростка обвинили в двух поджогах трансформаторных подстанций на Московской железной дороге (МЖД). По версии следствия, мальчик действовал по указанию неизвестного сторонника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подростка обвинили в совершении теракта и арестовали. Предварительно, все свои действия мальчик снимал на мобильный телефон по указанию анонимных кураторов.

