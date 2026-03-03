Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 15:13

В мире
Главная / Новости /

The Tab: у японского макака Панча заберут плюшевого орангутана

У японского макака Панча заберут плюшевого орангутана

Фото: Getty Images/Anadolu/David Mareuil

Сотрудники зоопарка Итикавы заберут у макака-сироты Панча плюшевого орангутана, который заменил ему маму, сообщило издание The Tab.

В настоящий момент Панч продолжает жить с игрушкой, но так будет не всегда. Обычно детеныши японских макак начинают проводить больше времени, отдаляясь от родных в возрасте шести месяцев.

Панч недавно достиг данного возраста, поэтому вскоре он должен покинуть игрушечного друга и найти себе настоящих. Представители зоопарка в Итикаве уточнили, что предоставление мягкой игрушки и полотенец, за которые можно держаться, имитирует привязанность к матери, а также предотвращает чрезмерную зависимость от людей.

Данный подход используют и для других приматов в зоопарке, а не только для японских макак. Похожий случай произошел в 2009 году – макака Отоме росла с мягкой игрушкой, но со временем сама отказалась от нее. Позже Отоме стала мамой и бабушкой. Сотрудники отметили, что надеются на то, что Панча ждет аналогичное будущее.

Детеныш японской макаки Панч стал известен пользователям Сети по всему миру в начале февраля. Он родился в июле 2025 года. Мать отказалась от него. В январе 2026-го его переселили в вольер к сородичам, однако другие макаки повели себя враждебно по отношению к Панчу.

Обезьяны либо сторонились его, либо отталкивали, когда он пытался подойти к ним, и даже задирали его. При малейшей угрозе детеныш бежал к своей плюшевой "маме" и обнимал ее.

Читайте также


животныеза рубежом

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика