The Tab: у японского макака Панча заберут плюшевого орангутана

Фото: Getty Images/Anadolu/David Mareuil

Сотрудники зоопарка Итикавы заберут у макака-сироты Панча плюшевого орангутана, который заменил ему маму, сообщило издание The Tab.

В настоящий момент Панч продолжает жить с игрушкой, но так будет не всегда. Обычно детеныши японских макак начинают проводить больше времени, отдаляясь от родных в возрасте шести месяцев.

Панч недавно достиг данного возраста, поэтому вскоре он должен покинуть игрушечного друга и найти себе настоящих. Представители зоопарка в Итикаве уточнили, что предоставление мягкой игрушки и полотенец, за которые можно держаться, имитирует привязанность к матери, а также предотвращает чрезмерную зависимость от людей.

Данный подход используют и для других приматов в зоопарке, а не только для японских макак. Похожий случай произошел в 2009 году – макака Отоме росла с мягкой игрушкой, но со временем сама отказалась от нее. Позже Отоме стала мамой и бабушкой. Сотрудники отметили, что надеются на то, что Панча ждет аналогичное будущее.

Детеныш японской макаки Панч стал известен пользователям Сети по всему миру в начале февраля. Он родился в июле 2025 года. Мать отказалась от него. В январе 2026-го его переселили в вольер к сородичам, однако другие макаки повели себя враждебно по отношению к Панчу.

Обезьяны либо сторонились его, либо отталкивали, когда он пытался подойти к ним, и даже задирали его. При малейшей угрозе детеныш бежал к своей плюшевой "маме" и обнимал ее.

