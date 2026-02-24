Японский зоопарк заявил, что детеныш макаки Панч делает успехи в общении с сородичами

Миллионы людей по всему миру наблюдают за судьбой детеныша макаки Панча из зоопарка в Японии. Обезьяну с рождения воспитывали люди, и теперь Панчу трудно наладить контакт с сородичами и стать частью стаи. Подробности – в материале Москвы 24.

Плюшевая "мама"

Фото: youtube.com/Japan Zoo Story

Детеныш японской макаки по кличке Панчи-кун, или просто Панч, стал известен пользователям Сети по всему миру в начале февраля. Тогда руководство зоопарка Итикавы неподалеку от Токио рассказало в соцсетях грустную историю обезьяны.

Панч родился в учреждении в июле 2025-го, но мать от него отказалась. По одной из версий, это могло произойти из-за неопытности самки, по другой, она не смогла заботиться о детеныше из-за упадка сил на фоне жары и тяжелых родов.

Забота о новорожденном легла на плечи сотрудников зоопарка: они выкормили его вручную из бутылочки и растили, пока он не окреп. Все это время Панч содержался отдельно от сородичей. Чтобы ему не было одиноко, работники предложили обезьяне "замену" мамы, дав мягкие пледы, полотенца и игрушки. Из всего разнообразия Панч выбрал плюшевого оранжевого орангутана, к которому в итоге сильно привязался: он повсюду таскает искусственную обезьяну с собой, обнимает и спит с ней.

В январе 2026-го 6-месячного детеныша переселили в вольер к сородичам, однако другие макаки повели себя враждебно по отношению к Панчу. Обезьяны либо сторонились его, либо отталкивали, когда он пытался подойти к ним, и даже задирали его. При малейшей угрозе детеныш бежал к своей плюшевой "маме" и обнимал ее.

Фото: youtube.com/Japan Zoo Story

Первоначально история Панча собрала несколько миллионов просмотров, пользователи стали писать комментарии в поддержку малыша, появились соответствующие хештеги. В Сети его прозвали "самой одинокой обезьянкой" и оставляли под роликами слова вроде: "Достаточно, чтобы заставить взрослого мужчину плакать".

К слову, по данным СМИ, позже мама Панча родила еще одного детеныша – Чими. Ему повезло больше: он освоил правила обезьяньего сообщества в кругу семьи.

"Он психически силен"

Фото: youtube.com/Japan Zoo Story

На сегодняшний день каждое новое видео с Панчем вызывает бурную реакцию в соцсетях. Несколько роликов вселили в аудиторию надежду, что стая все же приняла детеныша. Например, на одном из них видно, как взрослая особь вычесывает макаку-сироту: по данным экспертов, это знак доверия и принятия внутри группы. На других кадрах пожилая обезьяна крепко обнимает Панча.

Однако некоторые ролики из зоопарка Итикавы, напротив, сильно обеспокоили пользователей соцсетей. На одном из них детеныш несколько раз подходит к более взрослым особям, но те лишь грубо отталкивают его. На других видео макака одиноко бродит по вольеру с плюшевой "мамой". Многие комментаторы откликнулись на ролик, на котором Панч в поисках защиты и любви цепляется за сотрудников зоопарка, которые зашли покормить обезьян. А на одном из свежих видео на малыша и вовсе напала взрослая макака и начала таскать его по вольеру. Детеныш смог вырваться из лап агрессора, побежал к плюшевому орангутану, обнял его и долго сидел с ним, боясь что-либо сделать.

Ролик вызвал волну обеспокоенных комментариев, но зоопарк поспешил выступить с заявлением: взрослые обезьяны часто "отчитывают" Панча, но никто из них не пытался причинить ему реальный вред. Помимо этого, руководство учреждения отметило, что макака проводит все меньше времени с плюшевой игрушкой и, несмотря на негативный опыт общения с сородичами, не оставляет попыток наладить с ними контакт.



Шумпей Миякоши смотритель зоопарка Он активно взаимодействует с другими обезьянами, и я чувствую, что он взрослеет. Даже когда его ругают другие обезьяны, он быстро приходит в себя. Он психически силен.

К тому же руководство отметило, что в целом Панч делает успехи в адаптации.

На фоне интереса к этой истории в выходные, выпавшие на середину февраля, в зоопарк пришли около 8 тысяч человек – это вдвое больше показателей посещаемости прошлого года, отметили в учреждении. Некоторые пришедшие признались журналистам, что проделали долгий путь, чтобы посмотреть именно на Панча.

Помимо этого, бренд IKEA опубликовал несколько постов со своей игрушкой – именно она заменила детенышу мать.

"Теперь мы все – семья Панча", – говорилось в одном из сообщений.

Директор по устойчивому развитию компании Петра Фаре также посетила зоопарк в Итикаве и оставила там несколько запасных экземпляров орангутанга и другие игрушки для Панча.