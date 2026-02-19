В Сети появились таинственные теории заговора о мультсериале "Скуби-Ду"

Поклонники мультсериала "Скуби-Ду" обсуждают в социальных сетях теории заговора о путешествиях героев и их немецком доге по кличке Скуби. Что известно о фанатских историях, читайте в материале Москвы 24.
Версии
Фото: кадр из фильма "Скуби-Ду, где ты!"; режиссер – Джозеф Барбера, Уильям Ханна; производство – Hanna-Barbera Productions
В Сети завирусились теории заговора о популярном мультсериале "Скуби-Ду" про четырех друзей, которые вместе со смешным и трусливым псом по кличке Скуби расследуют паранормальные явления.
Первый вариант сериала имел закадровый смех, так как подавался как веселое шоу. Проект был популярен, поэтому создатели перешли на съемки полнометражных фильмов. Самые известные из них: "Призрак Ведьмы" (1999), "Нашествие Инопланетян" (2000), "Кибергонки" (2001), "Алоха, Скуби-ду" (2004), "Где моя Мумия" (2005) и "Скуби-Ду против Бермудских пиратов" (2006).
Недавно мультипликационный сериал получил новую волну популярности. В TikTok завирусились видео, рассказывающие о якобы реальных прототипах героев "Скуби-Ду". В одном из них говорится, что в 1961 году четверо подростков, называвших себя членами банды The Dober Scoobers, решили расследовать паранормальные явления. С ними был пес по кличке Джаспер, и ребята якобы считали, что он понимает человеческую речь.
В октябре 1964-го участники группы прибыли в место под названием Эмбер Фоллс, чтобы посетить заброшенный парк развлечений с призраком. Позже в шахте под парком произошло нечто зловещее – якобы выжили только двое членов группы, остальных нашли мертвыми с застывшим выражением ужаса на лицах. Судьба пса неизвестна. При этом авторы видео заявляют, что люди в этом парке и шахте до сих пор пропадают, а ранее очевидец якобы заметил там странный силуэт стоящей прямо собаки.
По другой популярной теории, Шэгги на самом деле – единственный выживший при некоем пожаре человек, который из‑за чувства вины бродит по миру в компании воображаемых друзей.
Также в Сети существует легенда о том, что четверо друзей из Огайо в 1970-е на самом деле планировали пересечь границу Канады, чтобы избежать мобилизации во время Вьетнамской войны. В пути из-за сильного тумана их фургон врезался в дерево, и им пришлось сойти с дороги, где они встретили говорящего пса и оставили его себе.
Вместе они справлялись с атаками призраков и даже встретили незнакомца в маске, который оказался проводником для потерянных душ. Однако сами герои так и застряли между мирами.
В свою очередь, по другой популярной фанатской версии, команда "Скуби‑Ду" на деле представляет собой преступную группировку, маскирующую свои преступления под расследования паранормального.
В Сети также существует версия, согласно которой действующие лица мультсериала разоблачают жадных землевладельцев, бизнесменов и девелоперов, которые используют мистику, чтобы запугать или обмануть людей. В этом контексте персонажи выступают как борцы с частной собственностью, поэтому ряд пользователей связывают их с коммунизмом.
Переосмысление культового мультфильма
Фото: кадр из фильма "Скуби-Ду, где ты!"; режиссер – Джозеф Барбера, Уильям Ханна; производство – Hanna-Barbera Productions
В марте 2025 года компания Netflix официально утвердила производство полноценного сериала "Скуби-Ду". Шоураннерами и сценаристами выступят Джош Аппельбаум и Скотт Розенберг. По данным СМИ, предварительно проект выйдет в 2027 году и будет состоять из восьми эпизодов. Шоу станет современным переосмыслением легендарного мультсериала и покажет историю появления команды.
Также стало известно, что на роль Дафны Блейк уже утвердили 19-летнюю американскую актрису Маккенну Грейс, известную по сериалам "Рассказ служанки" и "Леденящие душу приключения Сабрины", сообщило издание Variety.
Причем в 2020 году Грейс уже озвучивала юную Дафну в анимационном фильме "Скуби!". Тогда же планировался приквел, но компания Warner Bros. закрыла проект в рамках сокращения расходов.
По сюжету будущего сериала действие развернется в летнем лагере: Шэгги и Дафна попадут в историю с одиноким щенком, который, возможно, стал свидетелем сверхъестественного убийства. К ним присоединятся рациональная и рассудительная Велма и загадочный парень Фредди.
По данным СМИ, шоу планируют сделать в духе сериала "Очень странные дела": смесь мистики и хоррора с яркой визуальной подачей и множеством отсылок к поп‑культуре.
К слову, по мотивам мультфильма уже было снято игровое кино в 2002 году. Главные роли исполнили Фредди Принц-младший, Сара Мишель Геллар, Мэттью Лиллард и Линда Карделлини. Фильм собрал более 275 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в 84 миллиона. Спустя 2 года вышел сиквел, на съемки которого было потрачено около 80 миллионов долларов, сборы же составили более 181 миллиона.