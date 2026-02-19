В Сети появились таинственные теории заговора о мультсериале "Скуби-Ду"

Поклонники мультсериала "Скуби-Ду" обсуждают в социальных сетях теории заговора о путешествиях героев и их немецком доге по кличке Скуби. Что известно о фанатских историях, читайте в материале Москвы 24.

Версии

Фото: кадр из фильма "Скуби-Ду, где ты!"; режиссер – Джозеф Барбера, Уильям Ханна; производство – Hanna-Barbera Productions

В Сети завирусились теории заговора о популярном мультсериале "Скуби-Ду" про четырех друзей, которые вместе со смешным и трусливым псом по кличке Скуби расследуют паранормальные явления.



Мультсериал "Скуби-Ду, где ты!" от студии Hanna-Barbera впервые вышел на экраны в 1969 году на канале CBS. Герои сериала – четыре подростка Шэгги, Фред, Дафна и Велма, а также говорящий немецкий дог Скуби. Ребята составляют команду "Корпорация "Загадка" и путешествуют в фургоне "Машина Тайн", расследуя мистические дела. При этом в конце каждой серии выяснялось, что под маской чудовища или призрака всегда оказывался какой-то человек. Первый вариант сериала имел закадровый смех, так как подавался как веселое шоу. Проект был популярен, поэтому создатели перешли на съемки полнометражных фильмов. Самые известные из них: "Призрак Ведьмы" (1999), "Нашествие Инопланетян" (2000), "Кибергонки" (2001), "Алоха, Скуби-ду" (2004), "Где моя Мумия" (2005) и "Скуби-Ду против Бермудских пиратов" (2006).



Недавно мультипликационный сериал получил новую волну популярности. В TikTok завирусились видео, рассказывающие о якобы реальных прототипах героев "Скуби-Ду". В одном из них говорится, что в 1961 году четверо подростков, называвших себя членами банды The Dober Scoobers, решили расследовать паранормальные явления. С ними был пес по кличке Джаспер, и ребята якобы считали, что он понимает человеческую речь.

В октябре 1964-го участники группы прибыли в место под названием Эмбер Фоллс, чтобы посетить заброшенный парк развлечений с призраком. Позже в шахте под парком произошло нечто зловещее – якобы выжили только двое членов группы, остальных нашли мертвыми с застывшим выражением ужаса на лицах. Судьба пса неизвестна. При этом авторы видео заявляют, что люди в этом парке и шахте до сих пор пропадают, а ранее очевидец якобы заметил там странный силуэт стоящей прямо собаки.

По другой популярной теории, Шэгги на самом деле – единственный выживший при некоем пожаре человек, который из‑за чувства вины бродит по миру в компании воображаемых друзей.

Также в Сети существует легенда о том, что четверо друзей из Огайо в 1970-е на самом деле планировали пересечь границу Канады, чтобы избежать мобилизации во время Вьетнамской войны. В пути из-за сильного тумана их фургон врезался в дерево, и им пришлось сойти с дороги, где они встретили говорящего пса и оставили его себе.

Вместе они справлялись с атаками призраков и даже встретили незнакомца в маске, который оказался проводником для потерянных душ. Однако сами герои так и застряли между мирами.

В свою очередь, по другой популярной фанатской версии, команда "Скуби‑Ду" на деле представляет собой преступную группировку, маскирующую свои преступления под расследования паранормального.

В Сети также существует версия, согласно которой действующие лица мультсериала разоблачают жадных землевладельцев, бизнесменов и девелоперов, которые используют мистику, чтобы запугать или обмануть людей. В этом контексте персонажи выступают как борцы с частной собственностью, поэтому ряд пользователей связывают их с коммунизмом.

Переосмысление культового мультфильма

Фото: кадр из фильма "Скуби-Ду, где ты!"; режиссер – Джозеф Барбера, Уильям Ханна; производство – Hanna-Barbera Productions

В марте 2025 года компания Netflix официально утвердила производство полноценного сериала "Скуби-Ду". Шоураннерами и сценаристами выступят Джош Аппельбаум и Скотт Розенберг. По данным СМИ, предварительно проект выйдет в 2027 году и будет состоять из восьми эпизодов. Шоу станет современным переосмыслением легендарного мультсериала и покажет историю появления команды.

Также стало известно, что на роль Дафны Блейк уже утвердили 19-летнюю американскую актрису Маккенну Грейс, известную по сериалам "Рассказ служанки" и "Леденящие душу приключения Сабрины", сообщило издание Variety.

Причем в 2020 году Грейс уже озвучивала юную Дафну в анимационном фильме "Скуби!". Тогда же планировался приквел, но компания Warner Bros. закрыла проект в рамках сокращения расходов.

По сюжету будущего сериала действие развернется в летнем лагере: Шэгги и Дафна попадут в историю с одиноким щенком, который, возможно, стал свидетелем сверхъестественного убийства. К ним присоединятся рациональная и рассудительная Велма и загадочный парень Фредди.

По данным СМИ, шоу планируют сделать в духе сериала "Очень странные дела": смесь мистики и хоррора с яркой визуальной подачей и множеством отсылок к поп‑культуре.

К слову, по мотивам мультфильма уже было снято игровое кино в 2002 году. Главные роли исполнили Фредди Принц-младший, Сара Мишель Геллар, Мэттью Лиллард и Линда Карделлини. Фильм собрал более 275 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в 84 миллиона. Спустя 2 года вышел сиквел, на съемки которого было потрачено около 80 миллионов долларов, сборы же составили более 181 миллиона.