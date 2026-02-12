Форма поиска по сайту

Новости

Новости

12 февраля, 20:57

Город

Манул Тимофей получил коробку с угощением в день рождения Московского зоопарка

Видео: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Манул Тимофей в честь 162-летия Московского зоопарка получил коробку с угощением. Об этом сообщили в телеграм-канале зоосада.

Зоологи специально подготовили для символа зоопарка Тимофея особенную подарочную коробку с перепелкой внутри. Однако из-за снегопада он вышел на улицу ненадолго и забирать подарок не стал.

На кадрах видно, что манул внимательно посмотрел на коробку, но есть не стал и ушел в крытую часть вольера. Позже специалисты зоопарка отнесли угощение прямо к нему в дом.

Ранее Тимофей перешел на сумеречный образ жизни, поэтому посетители зоосада стали видеть его реже. В холодный период он предпочитает оставаться в утепленном домике и значительно снижает активность. При этом сотрудники отмечают, что манул продолжает выходить на прогулки, но делает это в основном в вечерние часы и на закате.

Московский зоопарк подготовил для посетителей программу в честь 162-летия

животныегород

