26 января, 12:00

Город

Манул Тимофей из Московского зоопарка перешел на сумеречный образ жизни из-за холодов

Фото: Агентство "Москва"

Посетители Московского зоопарка стали реже замечать манула по кличке Тимофей из-за сезонных особенностей его поведения. Об этом сообщила пресс-служба зоосада Агентству "Москва".

С наступлением зимы хищник перешел на сумеречный образ жизни, что полностью соответствует его природным инстинктам. В холодный период, особенно во время сильных снегопадов, Тимофей предпочитает оставаться в утепленном домике и значительно снижает активность. При этом сотрудники отмечают, что манул продолжает выходить на прогулки, однако делает это в основном в вечерние часы и на закате – о его передвижениях чаще всего свидетельствуют следы на снегу.

В зоопарке уточнили, что зимой животное держится ближе к нижним уровням вольера: его можно заметить рядом с укрытием или на ступенях. Осенью же Тимофей нередко располагался на высокой полке, откуда подолгу наблюдал за происходящим вокруг и за посетителями.

"Чтобы у Тимофея была дополнительная мотивация для активности, наши зоологи регулярно придумывают для него различные методы обогащения среды: это могут быть новые ароматы, спрятанные лакомства или необычные предметы для исследования", – пояснили в зоосаде.

В зоопарке подчеркнули, что такие меры позволяют обеспечить Тимофею комфортную и безопасную зимовку, которая при этом максимально приближена к естественному жизненному циклу манула в дикой природе.

Ранее в Московском зоопарке приступили к работам на месте будущего вольерного комплекса для панд. Новый павильон станет домом для Катюши и ее первого детеныша. Комплекс будет двухуровневым и займет более 2 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят внутренние и уличные экспозиционные вольеры.

Манул Тимофей из Московского зоопарка вышел на прогулку по уличному вольеру

