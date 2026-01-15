Форма поиска по сайту

15 января, 12:19

Город

В Московском зоопарке начаты работы по строительству вольера для панды Катюши

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В Московском зоопарке приступили к работам на месте будущего вольерного комплекса для панд. Новый павильон станет домом для Катюши и ее первого детеныша. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного зоосада.

Комплекс будет двухуровневым и займет более 2 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят внутренние и уличные экспозиционные вольеры общей площадью около 1,7 тысячи квадратных метров.

Их оформят в стилистике сычуаньских лесов с конструкциями для лазания, искусственными водоемами и системой регулирования температуры и влажности. Кроме демонстрационных пространств, в павильоне установят изолированные зоны для отдыха и тренировок, а также помещения для выращивания потомства.

Дополнительно вольер оснастят современной кормокухней, холодильными камерами для хранения бамбука, системами климат-контроля, видеонаблюдения и водоподготовки, а также служебными помещениями для сотрудников.

"Начало монтажа комплекса для большой панды ознаменует собой начало новой эпохи развития зоопарка. Мы создаем не просто вольер, а целую экосистему, ориентированную на высочайший уровень благополучия, научных исследований и демонстрации этих удивительных животных", – отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее столичный зоосад показал, как Катюша обрадовалась выпавшим в городе осадкам. На видео заметно, как панда лежит в снегу и играется с куском бревна. Недавно стало известно, что Катюша весит уже 81,4 килограмма.

Московский зоопарк показал, как панда Катюша радуется сугробам

животныегород

