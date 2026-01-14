Зрители трансляций из Московского зоопарка проверят знания о белых медведях

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Зрителям онлайн-трансляций Московского зоопарка стала доступна викторина о белых медведях. Она подготовлена совместно с проектом "Активный гражданин", передал портал мэра и правительства столицы.

Всего предстоит ответить на 8 вопросов. Дается несколько вариантов ответа, но выбрать нужно только один. Доступна викторина на сайте онлайн-трансляций из вольера белого медведя, а также на сайте и в мобильном приложении "Активный гражданин".

Викторина включает вопросы о местах обитания белых медведей, цвете их шерсти, их рационе в зоопарке. Также нужно будет назвать имя медведицы, которая стала звездой эфиров. Чтобы подготовиться к тесту, можно понаблюдать за жизнью белых медведей, изучить интересные факты на странице трансляций, сайте и соцсетях Московского зоопарка.

Сам зоопарк координирует международную программу по сохранению белых медведей в неволе. Отмечается, что наблюдение за животными помогает внимательнее изучить их поведение.

Трансляция для наблюдения за этими животными, которые обитали в Московском зоопарке практически во все времена его работы, доступна онлайн каждый день.

Проект реализуют совместно со столичным департаментом информационных технологий. Он позволяет ежедневно наблюдать за разными видами животных: медведями, представителями семейства кошачьих, приматами, травоядными, птицами.

Ранее Московский зоопарк и проект "Активный гражданин" запустили викторину о медоедах. В холодное время года их отправляют в теплый вольер в павильоне "Животные Африки", летом же они живут на улице. Сотрудники проводят с ними тренинги, обогащают среду обитания животных.

