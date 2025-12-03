Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 14:34

Город

Зрители трансляций Московского зоопарка могут пройти викторину о сурикатах

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Зрители онлайн-трансляций Московского зоопарка могут поучаствовать в викторине о сурикатах. Она реализована совместно с проектом "Активный гражданин", передает портал мэра и правительства Москвы.

Участникам предстоит ответить на восемь вопросов с выбором одного верного ответа из пяти предложенных. Задания касаются места обитания сурикатов, их рациона и особенностей социальной жизни. Викторина о питомцах зоопарка стала уже четвертой в серии интерактивных опросов.

Для правильных ответов необходимо посмотреть трансляции, изучить факты о животных на mos.ru и обратиться к материалам на официальном сайте зоопарка и его страницах в соцсетях. Пройти задания можно на сайте проекта "Активный гражданин" или в мобильном приложении.

Как отмечают организаторы, сурикаты являются одними из самых популярных питомцев зоопарка. В вольерах с тоннелями и возвышенностями они могут рыть норы, стоять на задних лапках и греться на солнце или под лампами в холодное время года. Онлайн-трансляции дают возможность наблюдать за их взаимодействием, играми и распределением обязанностей внутри группы.

Проект реализуется совместно со столичным департаментом информационных технологий и позволяет ежедневно наблюдать за разными видами животных – от медведей и представителей семейства кошачьих до приматов, травоядных и птиц.

Ранее Московский зоопарк совместно с проектом "Активный гражданин" запустили викторину о капибарах. Вопросы были посвящены обитанию водосвинок в дикой природе, их поведению, питанию и другим темам.

Читайте также


животныегород

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика