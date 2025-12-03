Зрители трансляций Московского зоопарка могут пройти викторину о сурикатах

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Зрители онлайн-трансляций Московского зоопарка могут поучаствовать в викторине о сурикатах. Она реализована совместно с проектом "Активный гражданин", передает портал мэра и правительства Москвы.

Участникам предстоит ответить на восемь вопросов с выбором одного верного ответа из пяти предложенных. Задания касаются места обитания сурикатов, их рациона и особенностей социальной жизни. Викторина о питомцах зоопарка стала уже четвертой в серии интерактивных опросов.

Для правильных ответов необходимо посмотреть трансляции, изучить факты о животных на mos.ru и обратиться к материалам на официальном сайте зоопарка и его страницах в соцсетях. Пройти задания можно на сайте проекта "Активный гражданин" или в мобильном приложении.

Как отмечают организаторы, сурикаты являются одними из самых популярных питомцев зоопарка. В вольерах с тоннелями и возвышенностями они могут рыть норы, стоять на задних лапках и греться на солнце или под лампами в холодное время года. Онлайн-трансляции дают возможность наблюдать за их взаимодействием, играми и распределением обязанностей внутри группы.

Проект реализуется совместно со столичным департаментом информационных технологий и позволяет ежедневно наблюдать за разными видами животных – от медведей и представителей семейства кошачьих до приматов, травоядных и птиц.

Ранее Московский зоопарк совместно с проектом "Активный гражданин" запустили викторину о капибарах. Вопросы были посвящены обитанию водосвинок в дикой природе, их поведению, питанию и другим темам.