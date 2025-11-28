Дети выбрали имена для обитателей национального парка "Лосиный остров"

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Юные москвичи от 6 до 14 лет приняли участие в выборе кличек для животных национального парка "Лосиный остров", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Самой молодой лосихе исполнилось 3 года. Дети дали ей имя Дина. На платформе "Активный гражданин – детям" за этот вариант проголосовали 20% участников. На несколько баллов отстало другое имя-претендент – Дубрава.

Пятилетнюю самку решили назвать Есенией. Этот выбор поддержали 22% юных москвичей. Семилетняя лосиха получила имя Астра. За него высказались 23% участников опроса. Для самца наиболее подходящим оказалось имя Буран. Его выбрали 34% голосовавших.

Лоси свободно передвигаются по территории парка, но крайне осторожны и стараются избегать людей. Увидеть их на прогулке удается редко. Наблюдение за животными ведется с помощью GPS-передатчиков, с которых можно отслеживать состояние и маршруты передвижения сохатых.

Сотрудники департамента природопользования Москвы и специалисты-экологи регулярно мониторят численность и здоровье животных. Сейчас в московской части "Лосиного острова" проживают 10–12 лосей, 4 из которых носят ошейники с передатчиками.

Ранее в нацпарке установили новые кормушки для птиц, белок и зайцев. В пресс-службе отметили, что зимой животным сложно найти пищу и кормушки помогут им легче пережить морозы. Посетителям разрешено подсыпать несоленые семечки, сырые орехи, сушеные ягоды, сено, морковь и капусту. Хлеб, макароны, чипсы, печенье и соленые продукты класть в кормушки нельзя.