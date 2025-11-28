Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 11:29

Общество

Дети выбрали имена для обитателей национального парка "Лосиный остров"

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Юные москвичи от 6 до 14 лет приняли участие в выборе кличек для животных национального парка "Лосиный остров", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Самой молодой лосихе исполнилось 3 года. Дети дали ей имя Дина. На платформе "Активный гражданин – детям" за этот вариант проголосовали 20% участников. На несколько баллов отстало другое имя-претендент – Дубрава.

Пятилетнюю самку решили назвать Есенией. Этот выбор поддержали 22% юных москвичей. Семилетняя лосиха получила имя Астра. За него высказались 23% участников опроса. Для самца наиболее подходящим оказалось имя Буран. Его выбрали 34% голосовавших.

Лоси свободно передвигаются по территории парка, но крайне осторожны и стараются избегать людей. Увидеть их на прогулке удается редко. Наблюдение за животными ведется с помощью GPS-передатчиков, с которых можно отслеживать состояние и маршруты передвижения сохатых.

Сотрудники департамента природопользования Москвы и специалисты-экологи регулярно мониторят численность и здоровье животных. Сейчас в московской части "Лосиного острова" проживают 10–12 лосей, 4 из которых носят ошейники с передатчиками.

Ранее в нацпарке установили новые кормушки для птиц, белок и зайцев. В пресс-службе отметили, что зимой животным сложно найти пищу и кормушки помогут им легче пережить морозы. Посетителям разрешено подсыпать несоленые семечки, сырые орехи, сушеные ягоды, сено, морковь и капусту. Хлеб, макароны, чипсы, печенье и соленые продукты класть в кормушки нельзя.

В подмосковный "Лосиный остров" прибыл лосенок из Архангельской области

Читайте также


животныеобществогород

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика