24 ноября, 13:02

Город

Новые кормушки для птиц, белок и зайцев установили в "Лосином острове"

Фото: телеграм-канал "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ | ЭКОЦЕНТРЫ МОСКВЫ"

Новые кормушки для птиц, белок и зайцев установили в московской части национального парка "Лосиный остров". Об этом сообщается в телеграм-канале нацпарка.

В пресс-службе парка рассказали, что зимой жителям леса сложно найти пропитание. Новые кормушки помогут пернатым и пушистым обитателям парка пережить морозы и снегопады.

Также посетители "Лосиного острова" могут подсыпать животным такие полезные лакомства, как несоленые семечки, нежареные орехи, сушеные ягоды, сено, морковку, капусту. В кормушки нельзя класть хлеб, макароны, чипсы, печенье или соленые продукты.

Ранее руководитель экоцентра "Лосиный остров" департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Елена Чижова рассказала, что подкармливание белок с рук в парках может быть небезопасно для человека. Она объяснила это тем, что при таком контакте есть риск получить укус от животного и заражение инфекционными заболеваниями.

