На территории биостанции в "Лосином острове" появилась ихтиокамера

Ихтиокамера, установленная на территории Лосиной биостанции, теперь доступна для всех посетителей национального парка "Лосиный остров". Об этом сообщается в телеграм-канале нацпарка.

Устройство позволит гостям наблюдать за жизнью подводного мира для лучшего понимания экосистемы Яузских болот. Камера также имеет возможность записи на флеш-накопитель, благодаря чему все важные данные сохраняются для дальнейшего изучения.

Среди водных обитателей можно будет увидеть плотву с яркими красно-оранжевыми плавниками и окуня во время охоты. Также там обитают щуки, некоторые из которых весят около 9 килограммов и имеют длину больше метра.

В учреждении рассказали, что водно-болотная флора нацпарка насчитывает 157 видов. Собственно болотных из них – 38, водных – 40, а видов, – растущих на переувлажненных почвах – 79.

Ранее в "Лосином острове" заметили редких лебедей-кликунов. Для Подмосковья эти птицы являются очень ценными, они занесены в Красную книгу Московской области под 1-й категорией. Предыдущая встреча с этим видом была зафиксирована в 2020 году.

