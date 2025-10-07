Редких лебедей-кликунов заметили в "Лосином острове"

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Два лебедя-кликуна были замечены на Верхнеяузском водно-болотном комплексе в национальном парке "Лосиный остров" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале нацпарка.

"Данное событие имеет особую важность! Предыдущая встреча с этими птицами была зафиксирована 20 октября 2020 года, когда на территории Мытищинских плавней сотрудники парка наблюдали одиночного представителя этого вида", – пояснили в учреждении.

В "Лосином острове" рассказали, что для Подмосковья лебедь-кликун является очень ценным и редким видом. Птицы занесены в Красную книгу Московской области под 1-й категорией.

Ранее на Верхнем озере курорта "Роза Хутор" заметили краснокнижного кудрявого пеликана. Птицу заметили во время мониторинга состояния биоразнообразия. Пеликана определили по особому окрасу и завиткам на голове.

