Редкого кудрявого пеликана заметили на "Розе Хутор"

Краснокнижного кудрявого пеликана заметили на Верхнем озере курорта "Роза Хутор" на высоте около 1 000 метров над уровнем моря. Об этом рассказал орнитолог, начальник научного отдела "Дирекции природных парков Краснодарского края", кандидат биологических наук Петр Тильба.

По словам эксперта, птицу увидели во время мониторинга состояния биоразнообразия, который традиционно проводится на "Розе Хутор". Тильба уточнил, что кудрявого пеликана можно определить по белому с серым окрасу и завиткам на голове.

"Осень является традиционным временем миграции птиц с севера на юг. Занесенные в Красные книги России и Краснодарского края кудрявые пеликаны из района дельты реки Кубань отправляются на зимовку в Абхазию или Грузию. Обычно птицы летят вдоль моря, могут развивать скорость до 50 километров в час", – передает Pravda.Ru слова орнитолога.

Тильба предположил, что во время перелета стаю могла застать плохая погода и пеликаны решили переждать циклон за горным хребтом. Он считает, что птица, оказавшаяся на озере, захотела отдохнуть и набраться сил.

Специалист подчеркнул, что нахождение кудрявого пеликана на берегу горного озера – это уникальное явление. Однако он заявил, что подходить близко, тревожить, пытаться поймать редкую птицу не стоит.

Кроме того, осенью посетители "Розы Хутор" могут наблюдать за массовым пролетом птиц, добавил орнитолог. Он сказал, что пернатые двигаются с территории Русской равнины, пересекают Кавказский хребет и перемещаются к местам своих зимовок на Ближнем Востоке и в Африке. Гости курорта могут увидеть золотистых щурок, удодов, жаворонков, желтых и белых трясогузок, городских и деревенских ласточек, канюков и осоедов, черных коршунов, луней и даже орлана-белохвоста.

В свою очередь, руководитель экологической службы курорта Денис Рыльцев рассказал, что "Роза Хутор" следит за сохранением богатого биоразнообразия региона. На территории курорта располагаются свыше 150 теплых искусственных гнездовий на высотах от 1 150 до 2 000 метров над уровнем моря. Он добавил, что это помогает птицам отряда воробьиных и совиных завести в безопасности потомство.

