Новогвинейские филандеры поселились в филиале Московского зоопарка

Видео: телеграм-канал "Зоосад в вотчине Деда Мороза"

В филиале Московского зоопарка поселились новогвинейские филандеры, сообщили в пресс-службе зоосада в вотчине Деда Мороза.

Филандеры – растительноядные животные из семейства кенгуровых, их рацион состоит в основном из листьев кустарников и травянистых растений. Они обитают в тропических лесах и саваннах в Новой Гвинее, а также на прилегающих островах.

Эти животные поселились в Московском зоопарке впервые за всю его 161-летнюю историю. Самке и самцу, которые приехали в Великий Устюг, сейчас около 3 лет. Они уже прошли карантин и появились на основной экспозиции зоосада. Специально для филандеров был построен вольер, который позволяет им комфортно адаптироваться к новым условиям.

Сотрудники зоопарка налаживают контакт с новыми обитателями, специалисты ежедневно проверяют их состояние здоровья.

Ранее в Московском зоопарке поселились два краснокнижных стервятника, этих птиц не было на экспозиции более 50 лет. Особи приехали из южного парка птиц "Малинки" и отлично уживаются друг с другом. Специалисты кормят их мясом и рыбой, а также дают им витаминно-минеральные добавки.