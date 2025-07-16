В Московском зоопарке родились 9 детенышей дагестанского тура

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Девять детенышей дагестанского тура родились в Московском зоопарке, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе зоосада.

Дагестанские туры – это парнокопытное млекопитающее из рода горных козлов, длина их тела доходит до 160 сантиметров, а в высоту до 100 сантиметров. Весят туры около 120–140 килограммов. Обычно они обитают в восточной части Главного Кавказского хребта.

Всего в природе насчитывается около 10 тысяч особей, большинство обитает либо на территории заповедников, либо в труднодоступных горных районах.

Туры размножаются в Москве ежегодно, подросшие животные уезжают в другие зоопарки. В зоосаде рассказали, что период размножения у туров происходит в конце осени и начале зимы, а беременность длится около 5,5 месяца.

Сразу после рождения туры достаточно ловки лазают по камням, но первую неделю все же проводят большую часть времени с матерью в гротах и других укромных местах, и только после этого выходят к остальному стаду.

Среди малышей, родившихся в зоопарке, 6 самок и 3 самца. Сейчас детеныши питаются материнским молоком, активно растут и осваивают нижние и средние ярусы горки.

"Козлята очень трогательны, они совсем не боятся посетителей: чуть окрепнув, подходят к самому ограждению. В Московском зоопарке в рацион взрослых особей дагестанских туров входят свежая трава, зеленые ветки ивы и специальный комбикорм", – поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В первой половине 2025 года в столичном зоопарке появилось на свет около 200 детенышей. При этом в основном рождались представители редких и краснокнижных видов, таких как сычуаньские тагины, эластичная черепаха и многие другие.

Кроме того, с начала текущего года года специалисты приняли свыше 100 животных из других мест обитания. Например, кудрявые пеликаны, исландские гоголи и стервятники.