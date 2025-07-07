Почти 200 детенышей появились у обитателей Московского зоопарка за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В первой половине 2025 года в столичном зоопарке появились на свет около 200 детенышей, заявила заммэра Наталья Сергунина.

"Сейчас в зоопарке насчитывается больше 15 тысяч особей, и число подопечных постоянно увеличивается", – рассказала она.

В Московском зоопарке в основном рождались представители редких и краснокнижных видов: сычуаньские такины, мадагаскарские удавы, цепкохвостый сцинк и эластичная черепаха. Также появились на свет птенцы журавлей-красавки, детеныши капибары, равнинной гориллы, пингвинов Гумбольдта, альпак и многие другие.

Но есть и те, кого привозят из других мест обитания, всего с начала текущего года специалисты зоопарка приняли свыше 100 таких животных. Например, к специалистам поступили кудрявые пеликаны, каравайки, исландские гоголи и стервятники. Последних не было в экспозиции зоосада свыше 50 лет. В зоопарке также появились змеи, гекконы и два морских зайца.

В учреждение попадают и спасенные животные, например самец пумы Геркулес, который поселился там в марте. Пуму забрали у москвича, который несколько лет содержал хищника у себя в квартире в Кунцеве.

С осени 2024 года любой желающий может понаблюдать за обитателями столичного зоопарка в онлайн-режиме. Для этого в 21 вольере установили 71 камеру. Трансляции с пандами, манулом, медоедами, слонами, капибарами, карликовым бегемотом, гориллами, семейством орангутанов, сурикатами, рысями и другими животными доступны каждый день с 07:30 до 22:00 на mos.ru. В ночное время желающие могут посмотреть повторы дневных эфиров.

Ранее в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появился на свет птенец белоплечего орлана, занесенного в Красную книгу. Его родители – самка Дульсинея и самец Сахалин. Птенец уже успел дорасти до размеров родителей, но еще не научился летать. Пока он не отходит от гнезда и питается только тем, что приносят ему Дульсинея и Сахалин.

