В Центре воспроизводства Московского зоопарка родился детеныш джейрана

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился детеныш джейрана, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе учреждения.

Джейраны – это быстрые газели родом из пустынь или полупустынь Африки. Они редко содержатся в зоопарках, но в Центре воспроизводится живут и размножаются уже много лет подряд.

Обнаружить детеныша было непросто, подчеркнули в зоосаде. Обычно копытные животные приносят потомство на виду, так как проживают на открытой территории, однако у джейранов все сложнее.

Детеныш прячется в ямках в песке, которые остаются после "лежанок" взрослых, замирает и прижимает уши. Маленький джейран ждет маму, чтобы она его покормила, а все остальное время прячется от хищников.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что сотрудникам необходимо обнаружить детеныша, чтобы проверить здоровье, определить пол и надеть специальную бирку. Эти манипуляции, по словам Акуловой, нужно сделать как можно раньше, так как благодаря этому животные испытают меньше стресса.

Ранее в террариуме Московского зоопарка родился детеныш островной куфии – ядовитой змеи семейства гадюковых. В учреждении отметили, что эти змеи размножаются каждый год. Самка рождает детеныша и покидает его. Новорожденная змея небольшого размера, около 15 сантиметров длиной. Сначала он питался маленькими лягушками, но позже его начнут кормить грызунами.