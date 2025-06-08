Детеныш островной куфии родился в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В террариуме Московского зоопарка родился детеныш островной куфии – ядовитой змеи семейства гадюковых. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В Московском зоопарке островные куфии размножаются каждый год. Самка рождает детеныша и покидает его. Малыши появляются на свет небольшого размера, около 15 сантиметров длиной", – рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Отмечается, что пол детеныша пока неизвестен. Сначала он питался маленькими лягушками, однако чуть позже начнет питаться и грызунами.

Ранее три детеныша мадагаскарского удава появились на свет в Московском зоопарке. У такого вида удавов беременность проходит на протяжении почти 6 месяцев. Детеныши рождаются около 40 сантиметров в длину.

Пол появившихся удавов пока не известен. Зоологи поместили их в отдельные террариумы в служебных помещениях.

