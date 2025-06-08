08 июня, 13:10Город
Детеныш островной куфии родился в Московском зоопарке
Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы
В террариуме Московского зоопарка родился детеныш островной куфии – ядовитой змеи семейства гадюковых. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В Московском зоопарке островные куфии размножаются каждый год. Самка рождает детеныша и покидает его. Малыши появляются на свет небольшого размера, около 15 сантиметров длиной", – рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
Отмечается, что пол детеныша пока неизвестен. Сначала он питался маленькими лягушками, однако чуть позже начнет питаться и грызунами.
Ранее три детеныша мадагаскарского удава появились на свет в Московском зоопарке. У такого вида удавов беременность проходит на протяжении почти 6 месяцев. Детеныши рождаются около 40 сантиметров в длину.
Пол появившихся удавов пока не известен. Зоологи поместили их в отдельные террариумы в служебных помещениях.
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