Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 13:10

Город

Детеныш островной куфии родился в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В террариуме Московского зоопарка родился детеныш островной куфии – ядовитой змеи семейства гадюковых. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В Московском зоопарке островные куфии размножаются каждый год. Самка рождает детеныша и покидает его. Малыши появляются на свет небольшого размера, около 15 сантиметров длиной", – рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Отмечается, что пол детеныша пока неизвестен. Сначала он питался маленькими лягушками, однако чуть позже начнет питаться и грызунами.

Ранее три детеныша мадагаскарского удава появились на свет в Московском зоопарке. У такого вида удавов беременность проходит на протяжении почти 6 месяцев. Детеныши рождаются около 40 сантиметров в длину.

Пол появившихся удавов пока не известен. Зоологи поместили их в отдельные террариумы в служебных помещениях.

Московский зоопарк организовал свадьбу для жаб Настюши и Ванюши

Читайте также


животныегород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика