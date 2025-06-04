Жабы из Московского зоопарка поженились

В Московском зоопарке жаба-ага Настюша вышла замуж за самца Ванюшу. Сейчас пара живет в одном вольере, рассказали в пресс-службе зоосада.

Для свадебной церемонии жаб сотрудники зоопарка подобрали приближенную к природной цветовую гамму, а весь декор был изготовлен вручную из экоматериалов.

"Настюша соответствует истинным представлениям о красоте в лучших традициях эпохи Возрождения. Ей неведомы беспокойство о весе и количестве потребляемых калорий. Поэтому она сильно крупнее своего суженого. Но это ее не смущает", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, подружкой невесты на церемонии стала жаба-рогатка Машенька.

В зоопарке также напомнили посетителям о комплексной выставке, которая находится на Старой территории с правой стороны. Попасть туда можно в составе экскурсионной группы, по отдельному билету.

Гости смогут посетить оранжерею, выставку ночных бабочек и экспозицию с амфибиями. Экскурсии проходят каждый день, кроме понедельника. Попасть на сеансы можно каждый час с 11:00 до 19:00.

"С июня показательные кормления жабок будут проходить чаще, 4 дня в неделю. Теперь увидеть кормления можно по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 14:00", – добавили в пресс-службе.

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