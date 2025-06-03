Московский зоопарк: девятый детеныш капибар оказался мальчиком

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Рожденный в феврале 2025 года девятый детеныш капибар Малой и Кузьмы оказался мальчиком, сообщили в телеграм-канале Московского зоопарка.

По информации зоосада, имя для него будет выбрано позже.

"Малыш растет и отлично развивается, сейчас он уже весит около 14 килограммов. Изредка самец ест материнское молоко, однако основную часть рациона составляют уже взрослые корма", – говорится в сообщении.

В тренингах он начал участвовать с полуторамесячного возраста. Первое время детеныш подходил к киперам с родителями и смотрел, как они занимаются.

Позже он научился сам брать лакомства из рук сотрудников и давать осмотреть себя, заключили в зоопарке.

В конце мая четыре птенца нильских гусей вылупились в столичном зоопарке. Их можно увидеть в уличных вольерах на экспозиции "Ручеек" на Старой территории.

Птенцы нильских гусей рождаются пегие, с бурыми полосами. На крыло они поднимаются в возрасте 60–75 дней, половозрелыми становятся в два года.

