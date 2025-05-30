Птенцы нильских гусей вылупились в Московском зоопарке

Четыре птенца нильских гусей вылупились в Московском зоопарке, сообщила пресс-служба зоосада.

Посетители могут увидеть пернатых в уличных вольерах на экспозиции "Ручеек" на Старой территории, которая расположена между Малым прудом и павильоном "Ластоногие", рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Нильские гуси распространены по всей Африке, особенно их численность высока в долине реки Нил и в районах к югу от пустыни Сахара. В окрасе птиц сочетаются коричневые, бурые и рыжие тона, а вокруг глаз характерны широкие шоколадные "очки". По окраске самцы и самки похожи, однако самцы немного крупнее.

Активны нильские гуси в дневное время. Они быстро передвигаются по суше, хорошо плавают, а в полете выглядят тяжелыми и больше похожими на настоящих гусей, хотя эволюционно они ближе к земляным и настоящим уткам, рассказали в пресс-службе.

Во время брачного периода и при защите территории самцы ведут себя агрессивно, часто между ними возникают драки. Стоя друг напротив друга, они стараются сильнее ущипнуть соперника. Такие драки происходят как на суше, так и в воде. Кроме того, находясь в стае, птицы не терпят чужаков и активно прогоняют их.

Нильские гуси создают пару на всю жизнь. Самка строит гнездо из травы и листьев, а затем выстилает его собственным пухом. Насиживают яйца оба родителя, но самка играет более важную роль.

Птенцы нильских гусей появляются на свет пегие, с бурыми полосами. На крыло они поднимаются в возрасте 60–75 дней, половозрелыми становятся в два года.

Ранее в Московском зоопарке вылупился птенец черношейного лебедя. Его пол еще неизвестен. О птенце заботятся родители, которые поочередно носят его на спине. Посмотреть на семейство посетители могут в павильоне "Птицы и бабочки".