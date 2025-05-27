Центр восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка открылся в парке "Сокольники"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Центр восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка начал работу в парке "Сокольники", передает портал мэра и правительства столицы.

В учреждении будут лечить раненых хищных птиц, включая дневных и ночных пернатых, а также редких представителей, занесенных в Красную книгу России.

"Центр восстановления и адаптации птиц стал четвертым по счету объектом внутри большой экосистемы Московского зоопарка, которая в общей сложности насчитывает свыше 20 тысяч подопечных", – рассказал глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

По его словам, специалисты будут заботиться о птицах и проводить просветительские мероприятия для детей и взрослых, включая занятия по сохранению традиций соколиной охоты.

Однако основное внимание в центре будет уделяться ветеринарной помощи, реабилитации и адаптации птиц. Причем после проведения всех мероприятий пернатые будут возвращены в естественную среду обитания, а если это невозможно, то распределены по современным зоопаркам и питомникам.

Торжественное открытие состоялось во вторник, 27 мая, в 12:30. Для гостей провели насыщенную программу, включающую мастер-классы на свежем воздухе, экскурсию по учреждению и занятие, которое провел специалист по снаряжению для соколиной охоты.

Кроме того, стартовала просветительская программа "Зоочтения". Она продлится до 5 июня. В ее рамках артисты детского театра зоопарка прочитают стихи, загадки и рассказы о птицах.

Вместе с тем к открытию центра группа волонтеров из Анапы подготовила фотовыставку. В качестве еще одного подарка они преподнесли учреждению арт-объект в виде чайки, который будет доступен для просмотра всем посетителям.

Как рассказал руководитель департамента капитального ремонта Алексей Беляев, ключевым объектом в новом центре стал большой разлеточник диаметром 30 метров, а высотой – 23. Конструкция сделана из металла, покрыта ламелями, а верх затянут сеткой. Это позволяет естественному свету проникать внутрь и предотвращать побег птиц.

"В нем пернатые обитатели смогут тренироваться взлетать, набирать высоту, лавировать. Полеты необходимы для поддержания физического здоровья птиц", – пояснил он.

К разлеточнику примыкает павильон с ветлечебницей, административными и хозяйственными помещениями, продолжил Беляев. Площадь этой территории составляет 621 квадратный метр. Причем с крыши павильона открывается вид на весь центр.

Специалисты создали вольеры, подходящие для различных видов птиц, в том числе для водно-болотных, а также теплые для тех, кому требуется определенная температура. Есть и отдельно стоящие уличные вольеры для нуждающихся в особом покое. Всего их 28:



4 вольера диаметром 5,8 метра предназначены для крупных хищных птиц, таких как орлы и беркуты;

в 12 вольерах диаметром 5,2 метра могут разместиться птицы среднего размера, например ястребы и луни разных видов;

еще в 12 вольерах диаметром 3,5 метра можно содержать мелких хищных птиц, таких как соколы разных видов.

"На территории также обустроен двухэтажный девятиметровый павильон. Его стены выполнены из панелей и тросовой сетки, предотвращающей проникновение других птиц", – подчеркнул Беляев.

В центре также возвели сооружение площадью 97 квадратных метров. Там можно разместить ящики с гнездами, насесты, укрытие, хранить инвентарь или использовать для различных хозяйственных нужд. Беляев акцентировал внимание, что все павильоны учреждения выполнены в едином стиле. Для отделки использованы специальные ламели с текстурой дерева, что позволяет им гармонично вписываться в окружающий парк и обеспечивает долгий срок службы.

Ранее Московский зоопарк установил мировой рекорд по числу видов животных. На его территории обитают 1 253 редких, исчезающих и экзотических вида из разных уголков мира. Специалисты зоопарка ежедневно заботятся о них, изучают их повадки и участвуют в программах реабилитации и возвращения их в дикую природу.

