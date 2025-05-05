Гендиректор Московского зоопарка призвала запретить коммерческие мероприятия с животными

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала запретить на законодательном уровне использование животных, в частности лошадей, в коммерческих целях. Об этом она сообщает в своем телеграм-канале.

По словам Акуловой, в центре Москвы лошадей используют как живой реквизит – для фотосессий, представлений и прогулок. В связи с этим необходимо ввести полный запрет на эксплуатацию лошадей и других животных в коммерческих целях на улицах столицы, считает она.

Также Акулова предлагает создать действенные механизмы контроля и реальные последствия для нарушителей запрета. Для этого при МВД или департаменте транспорта Москвы может быть создана контрольная структура, которая будет отслеживать и пресекать нарушения, считает гендиректор зоопарка.

Ранее в Госдуме предложили создать институт уполномоченного по защите животных. Он будет контролировать соблюдение законов об ответственном обращении с животными, следить за работой органов власти, ветслужб и других организаций. Кроме того, такой уполномоченный будет предотвращать жестокое обращение с животными, формировать в обществе ответственное отношение к ним и защищать права граждан.

