Зоозащитники Австралии запустили петицию с призывом защитить коал после отстрела

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В Австралии зоозащитники начали сбор подписей под петицией с призывом защитить коал после массового отстрела этих животных в штате Виктория. Ее подписали уже около 7,3 тысячи человек, сообщает ТАСС.

Петицию опубликовала "Партия справедливости по отношению к животным".

"Свыше 700 коал было истреблено с вертолетов в национальном парке Будж-Бим, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – говорится в тексте петиции.

Защитники требуют ввести запрет на воздушный отстрел животных, а также провести независимую оценку действий властей и призвать виновных к ответственности. Кроме того, необходимо остановить лесозаготовку в районах обитания коал и выделить допфинансирование для сохранения популяции диких животных.

Петиция адресована премьер-министру штата Виктория Джасинте Аллан, а также правительству и министерству окружающей среды штата.

Ранее СМИ сообщили, что власти штата Виктория санкционировали массовый отстрел более 700 коал с вертолетов. По словам представителей властей, решение оказалось вынужденным – животные лишились привычной среды обитания, еды и воды из-за пожаров в марте.

Как уточнила премьер-министр Штата Хасинта Аллан, решение приняли после всесторонних и тщательных оценок. В свою очередь, президент Ассоциации по спасению коал Джесс Робертсон указала, что отстрел животных с вертолета не дает адекватно оценить состояние коал.