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Мужчина в Австралии обвиняется в убийстве 98 кенгуру на севере штата Новый Южный Уэльс. Информация о происшествии появилась на официальном портале местной полиции.

Расследуется дело о жестоком обращении с животными. Предполагается, что убийство произошло в регионе Хантер.

Туши убитых животных были обнаружены в октябре. По данному факту задержали 43-летнего мужчину, дома у которого нашли огнестрельное оружие. Заседание суда назначено на 13 января.

Ранее стало известно, что Евросоюз с марта 2025 года собирается понизить охранный статус волков из-за их растущей численности и негативного влияния на животноводство. Инициатором такого предложения стала Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

Reuters писал, что мера стала результатом "личной борьбы" фон дер Ляйен против волков. В начале года семейный пони главы ЕК был убит волками в Германии.

