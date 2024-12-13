В Дагестане жители спасли застрявших в грязи лошадей

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Пять лошадей застряли в глиняной яме в Дагестане, одна из них погибла. Четыре спасены местными жителями, сообщает издание "Подъем" со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в Брянском канале вблизи населенного пункта Большая Арешевка в Кизлярском районе. В ведомстве отметили, что к ним никто не обращался за помощью.

В администрации Кизлярского района изданию рассказали, что местные жители решили спасать животных самостоятельно, чтобы не терять времени.



"В спасении участвовали местные жители, которые нашли этих лошадей. Они не стали тянуть время, потому что лошади вообще выбились из сил. Пригнали уазик, тащили руками, канатами", – рассказали в администрации.

В материале указывается, что животные принадлежат местному жителю. Они провалились в канал, куда сбрасывается излишняя вода после полевых работ.

"Там воды вообще не должно было быть, но у нас дожди, сырая погода, не высохло еще после того, как там вода стояла", – добавляется в материале.

Ранее московские спасатели вытащили собаку, упавшую в воду в Кожуховском затоне. Животное выбежало на акваторию, которая была затянута ряской, думая, что перед ним трава. В результате собака провалилась в воду и стала тонуть.

В нескольких метрах от берега работники МГПСС подхватили животное и вынесли на берег. В результате произошедшего питомец не пострадал, поэтому его сразу вернули хозяйке.

