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13 декабря, 16:03 (обновлено 13.12.2024 16:42)

Происшествия

В Дагестане жители спасли застрявших в грязи лошадей

Видео: телеграм-канал Shot

Пять лошадей застряли в глиняной яме в Дагестане, одна из них погибла. Четыре спасены местными жителями, сообщает издание "Подъем" со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в Брянском канале вблизи населенного пункта Большая Арешевка в Кизлярском районе. В ведомстве отметили, что к ним никто не обращался за помощью.

В администрации Кизлярского района изданию рассказали, что местные жители решили спасать животных самостоятельно, чтобы не терять времени.

Видео: телеграм-канал "Говорит Москва"

"В спасении участвовали местные жители, которые нашли этих лошадей. Они не стали тянуть время, потому что лошади вообще выбились из сил. Пригнали уазик, тащили руками, канатами", – рассказали в администрации.

В материале указывается, что животные принадлежат местному жителю. Они провалились в канал, куда сбрасывается излишняя вода после полевых работ.

"Там воды вообще не должно было быть, но у нас дожди, сырая погода, не высохло еще после того, как там вода стояла", – добавляется в материале.

Ранее московские спасатели вытащили собаку, упавшую в воду в Кожуховском затоне. Животное выбежало на акваторию, которая была затянута ряской, думая, что перед ним трава. В результате собака провалилась в воду и стала тонуть.

В нескольких метрах от берега работники МГПСС подхватили животное и вынесли на берег. В результате произошедшего питомец не пострадал, поэтому его сразу вернули хозяйке.

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