13 декабря, 16:03 (обновлено 13.12.2024 16:42)Происшествия
В Дагестане жители спасли застрявших в грязи лошадей
Инцидент произошел в Брянском канале вблизи населенного пункта Большая Арешевка в Кизлярском районе. В ведомстве отметили, что к ним никто не обращался за помощью.
В администрации Кизлярского района изданию рассказали, что местные жители решили спасать животных самостоятельно, чтобы не терять времени.
В материале указывается, что животные принадлежат местному жителю. Они провалились в канал, куда сбрасывается излишняя вода после полевых работ.
"Там воды вообще не должно было быть, но у нас дожди, сырая погода, не высохло еще после того, как там вода стояла", – добавляется в материале.
Ранее московские спасатели вытащили собаку, упавшую в воду в Кожуховском затоне. Животное выбежало на акваторию, которая была затянута ряской, думая, что перед ним трава. В результате собака провалилась в воду и стала тонуть.
В нескольких метрах от берега работники МГПСС подхватили животное и вынесли на берег. В результате произошедшего питомец не пострадал, поэтому его сразу вернули хозяйке.
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