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Спасатели вытащили застрявшего в ливневке бобра в ТиНАО, передает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По данным ведомства, 18 ноября в 09:38 в столичную службу "112" пришло сообщение о бобре, застрявшем в ливневке у пруда в селе Воронове. Расчет ПСО № 302 столичного пожарно-спасательного центра прибыл на место происшествия, после чего два специалиста спустились вниз к бобру и накинули на него полотенце, чтобы он не укусил спасателей.

Далее пожарные помогли животному протиснуться сквозь прутья ливневки к большой воде. В результате бобер благополучно вернулся в естественную среду обитания.

Ранее работники ГКУ МО "Мособлпожспас" в Сергиево-Посадском городском округе спасли кошку, которая застряла в вентиляции и просидела там три недели. Инцидент произошел в деревне Ситниково.

Кошка, убегая от собаки, попала в вентиляционное отверстие в цоколе, предназначенное для вентиляции фундамента. Она оказалась в техподполье и не смогла оттуда самостоятельно выбраться. Хозяева пытались выманить кошку, однако после неудачных попыток обратились к спасателям. Во время спасательной операции специалисты приманили животное настойкой валерьянки, после чего его получилось достать из подпола.