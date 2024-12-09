Спасатели вызволили утку, вмерзшую в лед на Черкизовском пруду

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Спасатели вызволили утку, которая вмерзла в лед на Черкизовском пруду на востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Инцидент произошел в районе дома № 16 на Халтуринской улице, уточнил собеседник агентства. По его словам, после спасения птицу передали в государственный природоохранный центр столицы.

Ранее московские спасатели вытащили собаку, упавшую в воду в Кожуховском затоне. Животное выбежало на акваторию, которая была затянута ряской, думая, что перед ним трава. В результате собака провалилась в воду и стала тонуть.

В нескольких метрах от берега работники МГПСС подхватили животное и вынесли на берег. В результате произошедшего питомец не пострадал, поэтому его сразу вернули хозяйке.