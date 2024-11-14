Раненые лебеди спасены с замерзшего озера в Алтайском крае

Фото: телеграм-канал "Минприроды Алтайского края"

Жители села Баева в Алтайском крае спасли с замерзшего озера двух лебедей с поврежденными крыльями. Об этом сообщает региональное министерство природы.

В ведомстве подчеркнули, что местные заметили птиц на озере, которое уже покрылось тонким слоем льда и снегом. Сотрудники министерства совместно с районными общественниками организации охотников и рыболовов освободили лебедей, а после накормили их.

"Шесть лебедей жили летом в узкой протоке, которая и сейчас еще не замерзла, рыбы в протоке много. Четыре лебедя улетели, а два с поврежденными крыльями не смогли улететь", – добавила пресс-служба министерства в своем телеграм-канале.

Одну птицу выловили на льду, вторую загнали в камыши и тоже забрали.

"Выглядят они довольно упитанными, но крылья у них вывернутые, видимо, врожденные пороки. Сейчас птицы накормлены", – отметило ведомство.

Лебедей отправят в краевое общество защиты диких животных "Ноев ковчег" для лечения. После этого будет решаться вопрос об их дальнейшей судьбе. По информации министерства, скорее всего, птиц перевезут в заказник "Лебединый", расположенный в Алтайском крае.

Между тем два лебедя, проживающих в летнее время на Патриарших прудах, проведут зиму в Московском зоопарке. Сначала птицы проведут 30 дней в карантине, во время которого за ними будут наблюдать специалисты. После чего они уже полноценно переедут на территорию зоосада, где будут жить в комфортных и безопасных условиях.