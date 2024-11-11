Лебеди с Патриарших прудов проведут зиму в Московском зоопарке

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Двух лебедей, живущих на Патриарших прудах, перевезут на зиму в Московский зоопарк, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу зоосада.

Сначала птицы проведут 30 дней в карантине, во время которого за ними будут наблюдать специалисты. После чего они уже полноценно переедут на территорию зоосада, где будут жить в комфортных и безопасных условиях.

Лебедей вернут на их прежнее место обитания следующей весной, с приходом тепла, отметили в пресс-службе. Помимо этого, сотрудники зоопарка выразили глубокую благодарность неравнодушным жителям Патриарших прудов, которые и обратились с соответствующей инициативой.

На зимовку в теплый домик ранее переселили двух лебедей Одетту и Зигфрида, обитающих на Голицынском пруду в Парке Горького. Обычно они меняют свое место жительства, когда температура опускается до 0 градусов.

Подготовленный для птиц домик приспособлен для комфортной жизни. В нем есть обогреватели, термометр, вентиляция и автоматическое освещение, имитирующее естественный дневной свет.

