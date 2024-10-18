Два лебедя из столичного парка поселились в Московском зоопарке на период зимовки

Фото: телеграм-канал “Светлана Акулова”

Два лебедя были вывезены из пруда парка "Усадьба Трубецких" в Московский зоопарк, где им предстоит пережить зиму в комфортном, теплом и безопасном месте, сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

"Птицы сейчас находятся на 30-дневном карантине в Московском зоопарке, где за их состоянием будут внимательно следить ветеринары", – отметила она.

По ее словам, уже весной сотрудники зоопарка вернут лебедей в парк.

Ранее замгендиректора зоопарка по зоологической работе Алексей Суслов рассказал, что жираф, обезьяны, черепахи и другие теплолюбивые животные из-за холодов переведены в теплые помещения зоосада.

Он отметил, что сейчас на улице можно увидеть лишь животных, которые способны переносить российскую зиму, среди них – туры, барсы, леопарды, а также волки и горные козлы, круглый год живущие в зоопарке на улице. Однако экзотических животных посетители смогут увидеть в павильонах в зимнее время года.