Птенец райских красавок родился в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В Московском зоопарке у пары райских красавок Раймона и Анжелы появился птенец. Пол малыша пока неизвестен – его можно определить только по анализу крови, рассказали в пресс-службе зоосада.

Родителей птенца ссадили вместе в прошлом году. Какое-то время птицы были во внутреннем вольере, однако сейчас посетители зоопарка могут видеть райских красавок на Старой территории, рядом с Домом птиц.

Как рассказали в пресс-службе, в состоянии стресса райские красавки могут разбить свое яйцо. Ранее у журавлей уже было несколько подобных случаев. В связи с этим зоологи начали заменять яйцо в вольере на деревянное, унося настоящее в инкубатор. Так появился на свет первый птенец Раймона и Анжелы около года назад.

"Этим летом специалисты отслеживали состояние родителей весь период высиживания яйца (это около месяца) и пришли к выводу, что в этот раз их вмешательство здесь не нужно. Это первый такой случай успешного появления на свет птенца райской красавки без помощи зоологов за последние 20 лет", – сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

До этого в Московском зоопарке у пары альпак, самки Ватки и самца Пуфика, появился детеныш. Малыш оказался мальчиком, он начал ходить спустя лишь несколько часов после своего рождения. От своей мамы он перенял светлый окрас с рыжим пятном.

Пара этих животных находится в центре воспроизводства редких видов на протяжении нескольких лет. В 2023 году они тоже дали потомство.