Детеныш леопардового полоза появился на свет в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Детеныш леопардового полоза, включенного в Красную книгу СССР, родился в Московском зоопарке. Об этом рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова, передает портал мэра и правительства столицы.

Его появление стало первым успешным случаем разведения ужей крымской популяции в подобных условиях на территории постсоветского пространства. Всего самка отложила два яйца, но вылупилось только одно.

По словам Акуловой, несколько лет назад специалисты Московского зоопарка сформировали пару леопардовых полозов. Первую попытку их размножения предприняли в прошлом году, но она закончилась неудачно.

"Самка отложила яйца, однако из них не смогли выйти детеныши", – уточнила гендиректор Московского зоопарка.

Привычное место обитания леопардового полоза – Турция, юг Италии и Балканов, а также острова Средиземного и Эгейского морей. В Крыму же они живут на каменистых склонах на высоте до 600 метров над уровнем моря, а также в дубово-буковых лесах. Кроме того, змеи встречаются в открытых сухих долинах с зарослями шиповника и боярышника.

Как исчезающий вид в Красную книгу СССР их внесли из-за состояния популяции в Крыму. С 2006 года благодаря обширному ареалу в других странах в Международной Красной книге он стал числиться как вызывающий наименьшие опасения.

Герпетологи Московского зоопарка планируют заниматься разведением леопардового полоза на регулярной основе. В случае необходимости змей, появившихся на свет в зоопарке, можно будет возвращать в природу, на территорию Крыма.

Ранее в центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском вылупился птенец белоплечего орлана. Сейчас малышу уже примерно три месяца и он выглядит довольно большим, а также самостоятельным, хотя пока еще не спускается с верхней полки, где находится гнездо.

Белоплечий орлан занесен в Красную книгу России и Международную Красную книгу. Эти птицы обитают на Дальнем Востоке, а также на Сахалине и Камчатке.