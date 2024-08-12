Детеныш кустарниковой собаки родился в Московском зоопарке

Фото: Агентство "Москва"

Детеныш кустарниковой собаки по имени Бубльгум появился на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Малыш, который стал 29-м детенышем в семействе, пока питается молоком матери и выходит на прогулки по вольеру. Кустарниковые собаки проживают в Московском зоопарке с 2017 года. Сперва в столицу из Новосибирского зоопарка привезли самца Вицли-Пуцли, а через год – самку Фрею. В 2019 году у них появилось первое потомство.

На данный момент в стае живут родители и их 21 малыш. Остальных направили в другие зоопарки, уточнила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В зоопарке уточнили, что семейство ведет себя довольно активно, например играет с плодами растущего в вольере маньчжурского ореха, а детеныши бегают друг за другом. Кроме того, стаю развлекают и зоологи, размещая еду в разных углах вольера.

Кустарниковые собаки обитают рядом с водами в лесах и влажных саваннах Центральной и Южной Америки. Большая семья этого вида животных способна охотиться даже на 250-килограммового тапира, так как они относятся к хищным породам. При этом эти собаки являются высокосоциальными.

Увидеть кустарниковых собак можно в вольере на старой территории Московского зоопарка, недалеко от Дома птиц.

Птенец японских журавлей, которые являются одним из самых крупных видов, родился в Московском зоопарке 24 июня. Первые 10 дней малыша кормят его родители, доставляя ему мелкие кусочки мяса, рыбы, яйца, творог, кормовых насекомых и грызунов.

При этом определить пол у новорожденного по внешний признакам невозможно, уточнила гендиректор зоопарка Светлана Акулова. Для этого, по ее словам, необходимо делать анализ крови. Японские журавли включены в Красную книгу России и Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

