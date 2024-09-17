Детеныш альпака появился на свет в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Детеныш появился у пары альпак, самки Ватки и самца Пуфика, в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка 2 сентября, передает портал мэра и правительства столицы.

Малыш оказался мальчиком. От своей мамы он перенял светлый окрас с рыжим пятном. Подобно всем детенышам копытных, он начал ходить спустя лишь несколько часов после своего рождения. Тем не менее некоторое время детеныш, который также называется криа, не мог идти ровно, спотыкался и путался в своих длинных конечностях.

"Малыш не сразу понял, где мама. Он ходил то за отцом, то за второй самкой Горжеткой. Мать приближалась к нему сама, тыкала его носом, и благодаря такому понятному прикосновению и знакомому запаху малыш очень быстро запомнил, к кому в этой семье обращаться за молоком и заботой", – приводит портал слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

При этом отец Пуфик тщательно охраняет его, если к нему пытаются приблизиться зоологи. Однако альпака не проявляет к ним какой-либо агрессии.

Пара этих животных находится в центре воспроизводства редких видов на протяжении нескольких лет. В 2023 году они тоже дали потомство, их детеныш также оказался мальчиком. К настоящему времени он успел подрасти и живет в одном вольере с самцом викуньи.

Викуньи представляют собой достаточно осторожных и не слишком общительных животных, в то время как альпаки являются дружелюбными и открытыми существами. После того как два эти вида объединили местом проживания, специалисты начали замечать изменения в поведении самца викуньи. Он стал более контактным.

Альпаки являются коренными жителями Южной Америки. Они относятся к виду безгорбых верблюдов и являются самыми маленькими их представителями. Рост животных, как правило, не превышает 1 метра, а вес составляет в среднем 70 килограммов.

Ранее в Московском зоопарке на свет появился детеныш леопардового полоза, включенного в Красную книгу СССР. Его появление стало первым успешным случаем разведения ужей крымской популяции в подобных условиях на территории постсоветского пространства.