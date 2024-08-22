Шесть детенышей овцебыков поселятся в Московском зоопарке осенью

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Осенью в Московский зоопарк из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) прибудут шесть детенышей овцебыков, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на генерального директора зоосада Светлану Акулову.

На городской территории зоопарка будут жить самец и две самки. Еще одного самца и двух самок планируется поселить в Центре воспроизводства редких видов животных, который расположен под Волоколамском. По словам Акуловой, сотрудники зоосада создадут для животных условия, которые будут максимально близки к их естественной среде обитания.

Перевозка телят должна состояться во вторую половину сентября, рассказали, в свою очередь, сотрудники пресс-службы зоопарка. Планируется, что детенышей, которые родились в природном парке "Ингилор" в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, доставят от находящегося там кордона Морозова до Салехарда на вертолете Ми-8. После этого они будут направлены в Москву самолетом.

Участие в перевозке овцебыков примут специалисты столичного зоопарка и представители дирекции особо охраняемых природных территорий ЯНАО.

Предполагается, что в сентябре адаптация телят к московским условиям должна пройти комфортно, пояснил заместитель губернатора округа Андрей Гаранин.

"Для нас большая честь сотрудничать с одним из старейших зоопарков Европы. Сейчас Москва является самым южным городом, куда мы когда-либо отправляли этих животных. Для ямальских телят, родившихся этой весной и еще не знакомых с морозами, переезд и их адаптация в сентябре должны пройти легко. Уверен, что этот проект станет примером успешного сотрудничества между нашим регионом и Московским зоопарком", – цитирует его агентство.

Ранее в Московский зоопарк привезли краснокнижного зубра. Внесенное в российскую Красную книгу парнокопытное прибыло в зоосад из Белоруссии.