Краснокнижный зубр прибыл в Московский зоопарк

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

В Московский зоопарк привезли краснокнижного зубра. Об этом сообщила в своем телеграм-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова.

"Да, это зубр. Мощь и сила природы! Красная книга РФ", – написала Акулова.

Она добавила, что парнокопытное прибыло в зоопарк из Белоруссии.

Птенец белоплечего орлана ранее появился на свет в Московском зоопарке. Белоплечий орлан занесен в Красную книгу России и Международную Красную книгу. Эти птицы обитают на Дальнем Востоке, а также на Сахалине и Камчатке.

Птенец японских журавлей также родился в зоопарке 24 июня. Эти журавли включены в Красную книгу России и Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.