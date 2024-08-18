18 августа, 22:46Общество
Краснокнижный зубр прибыл в Московский зоопарк
Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"
В Московский зоопарк привезли краснокнижного зубра. Об этом сообщила в своем телеграм-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова.
"Да, это зубр. Мощь и сила природы! Красная книга РФ", – написала Акулова.
Она добавила, что парнокопытное прибыло в зоопарк из Белоруссии.
Птенец белоплечего орлана ранее появился на свет в Московском зоопарке. Белоплечий орлан занесен в Красную книгу России и Международную Красную книгу. Эти птицы обитают на Дальнем Востоке, а также на Сахалине и Камчатке.
Птенец японских журавлей также родился в зоопарке 24 июня. Эти журавли включены в Красную книгу России и Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.
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