Манул Тимофей достигнет максимального веса к декабрю

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Манул Тимофей из Московского зоопарка поправился уже на 2,5 килограмма. Он достигнет максимального веса к декабрю, рассказал заведующий отделом "Млекопитающие" зоопарка Михаил Брагин.

"Процесс зажировки не завершен, он будет получать большую порцию, пока не станет теплеть", – отметил представитель зоосада.

По словам Брагина, ориентировочно к этому моменту вес животного должен достигнуть около 7 килограммов. Зимой в вольере манула сотрудники зоопарка проделают дорожки, чтобы ему было удобно ходить.

Рацион питания у манула в любое время года один и тот же, повторяющий природный. Тимофей питается перепелами, кормовыми крысами и морскими свинками, уточнил эксперт.

Процесс зажировки манул начал в середине сентября. С конца лета зоологи стали постепенно увеличивать рацион животного. Тимофея кормят дважды в день, размер суточной порции немного увеличился и составляет 350–400 граммов.

В рамках зажировки зоологи не только взвешивают животное, но и контролируют его рацион. Также манул становится все более пушистым к зиме.