Манул Тимофей начал готовиться к зажировке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

У манула Тимофея начали рыжеть бока, что считается признаком подготовки к зиме и начала процесса зажировки, рассказали в пресс-службе Московского зоопарка РИА Новости.

Летом Тимофей имеет темно-серый окрас, к зиме шерсть становится более густой и светло-серой с рыжими боками, а вес увеличивается почти вдвое, поделились представители зоосада.

С конца лета зоологи стали постепенно увеличивать рацион животного. Сейчас манул весит около 4,5 килограмма, к зиме этот показатель может приблизиться к семи килограммам. Тимофея кормят дважды в день, размер суточной порции немного увеличился и составляет 350–400 граммов.

Сотрудники зоопарка добавили, что летом и в начале осени манул активен, его часто можно увидеть в экспозиционной части вольера. Когда похолодает и выпадет первый снег, Тимофей будет реже выходить из своего домика, так как ему трудно передвигаться по сугробам из-за коротких лап.

В начале лет Московский зоопарк рассказал о похудении Тимофея до 3,75 килограмма. Резкий сброс веса объяснили окончанием процесса разжировки. В дикой природе животное обитает в суровом степном климате, поэтому к зиме делает большие запасы жира. Худеть манул начинает в феврале. В то же время зоологи немного сокращают его рацион, устраивая ему раз в неделю разгрузочный день.