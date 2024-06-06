Манул Тимофей похудел к лету

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Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил процесс разжировки и похудел к лету, сообщили в пресс-службе зоосада.

Сейчас его вес опустился до 3,75 килограмма, что почти вдвое меньше его зимнего веса – 6,7 килограмма. Такой резкий сброс объясняется ареалом хищника: в дикой природе он обитает в суровом степном климате, поэтому к зиме делает большие запасы жира, пояснили представители зоопарка.

"Во время жизни в зоопарках эта особенность к зажировке и разжировке у манулов сохраняется, хотя им не приходится самим добывать себе пищу. Сотрудники зоопарка поддерживают эти процессы искусственно", – уточнили в пресс-службе.

Так, по графику с конца лета Тимофея начинают кормить больше, чем в летний сезон, и постоянно взвешивают. При этом в стандартном рационе хищника обычно присутствуют перепелки и крысы, добавили в зоосаде. Худеть манул обычно начинает примерно в феврале. В этот период зоологи немного сокращают его рацион, устраивая ему раз в неделю разгрузочный день.

Ранее сообщалось, что в столичном зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров. Это стало особым случаем, поскольку обычно на свет появляется один малыш. Уточняется, что животные родились в начале мая. Первые месяцы жизни детеныши будут проводить на груди и спине матери. Их пол не установили сразу, так как врачи не захотели подвергать лемуров стрессу.