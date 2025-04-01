Уголовное дело возбуждено по факту убийства амурского тигра в Приморье

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Прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело по факту убийства амурского тигра, тело которого обнаружили в январе в охотничьих угодьях в районе села Минерального. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал РИА Новости, что краснокнижный хищник был найден с огнестрельными ранениями. Как он указывал, после того, как зверя ранили, он двигался еще какое-то время. При этом предположения о том, что тигр был конфликтным, признали несостоятельными, так как животное обнаружили в дикой природе далеко от жилых домов.

По данным прокуратуры, предварительный осмотр показал наличие рваных ран на голове тигра, его истощенность и обморожение. Кроме того, экспертиза установила криминальный характер его смерти.

В результате было заведено уголовное дело по статье "Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ".

Ранее сотрудники приморского охотнадзора застрелили конфликтного амурского тигра, который загрыз рыбака в Дальнереченском районе Приморья. При осмотре тела животного на его животе нашли гниющую рану, которая была нанесена огнестрельным оружием.

