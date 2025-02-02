В Приморье пойман конфликтный тигр

Фото: телеграм-канал "МинПрироды25"

Крупный, конфликтный амурский тигр был пойман группой специалистов учреждения "Земля леопарда" и госохотнадзора в окрестностях села Барабаш в Приморском крае. Об этом региональное министерство лесного хозяйства и охраны окружающей среды сообщило в своем телеграм-канале.

В сообщении уточнили, что животное поймали в ночь на 2 февраля. У него нет признаков заболеваний и травм. В настоящий момент хищник находится в Алексеевке, где его ждет тщательный осмотр.

Ранее сотрудники приморского охотнадзора застрелили конфликтного амурского тигра, который загрыз рыбака в Дальнереченском районе.

Предварительный осмотр туши животного показал, что тигр имел давнее ранение: у зверя была гниющая рана на животе от огнестрельного оружия, а также отмороженные лапы.

