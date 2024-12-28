Пять конфликтных амурских тигров отловят в Приморье

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Охотнадзор отловит пять конфликтных особей амурского тигра, таскающих собак в селах на юге Приморья. Об этом сообщает Минприроды края.

Ситуации, о которых рассказывают местные жители в социальных сетях, произошли в населенных пунктах Приморском, Андреевка, Барабаш, Филипповка. В связи с этим Росприроднадзор выдал пять разрешений на отлов тигров. Их поиском занимаются специалисты охотнадзора Приморского края, а также инспекторы национального парка "Земля леопарда", отметило ведомство.

В нацпарке в Хасанском округе и Надеждинском районе обитают 58 особей амурского тигра и 129 дальневосточных леопардов. Однако территория парка густонаселена, что ведет к конфликтам между людьми и тиграми.

"В 2024 году зарегистрировано шесть сообщений о выходах амурских тигров на территорию поселка Приморского", – подчеркнуло министерство.

В то же время с середины ноября в Врангеле сотрудники охотнадзора отслеживали тигра, который охотился на бездомных собак и выходил на дорогу, не обращая внимания на автомобили и людей.

Специалисты по охране диких животных следят за обстановкой во Врангеле. В последние дни они не зафиксировали появления тигра, уточняет РИА Новости со ссылкой на министерство.

Между тем специалисты дирекции заповедников "Земля леопарда" установят возможную причастность редких дальневосточных леопардов к нападениям на собак в Приморье. Как отметили в дирекции, в черте села Андреевка также были отмечены следы тигра, возможно, мамы с котятами. При этом вблизи останков собаки в селе четких следов хищника не нашли.

В свою очередь, сообщал центр "Амурский тигр", собак в трех приморских селах могут таскать именно леопарды.